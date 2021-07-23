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عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية
الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:22 ص
دينا حسن- محمد رجب
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أصيب 11 شخصًا في انقلاب سيارة "ميكروباض" على طريق محور المحمودية في الإسكندرية مساء الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
كما وقع حادث اصطدام سيارة "ميكروباص" بملاكي في الطريق الدولي قبل كوبرى الكيلو 21، أسفر عن وفاة شخص وأصابة أحد عشر شخصًا آخرين.
وتراوحت الإصابات في الحادثة الأولى بين سحجات وكدمات بالرأس والأطراف وجروح قطعية بالأذن وأصيبت حالة وحيدة بكسر في الرسغ.
وقالت مديرية الصحة بالإسكندرية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقير العام، حيث خرجت 4 حالات ويتلتى الباقون العلاج بالمستشفى وحالتهم جميعا مستقرة.
أما الحادث الثاني، فوقع في الساعة السابعة مساء، على الطريق الدولي قبل كوبري الكيلو 21 نتيجة اصطدام سيارة "ميكروباص" بأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة رجل في الأربعين من عمره وإصابة 11 مواطنًا تتراوح أعمارهم بين 11 و36 سنة، وجميعهم من الذكور، مصابين بين بكسور وجروح في أجزاء مختلفة من الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونُقلوا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج وحالتهم جميعا مستقرة.
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