القاتل الغادر.. البحر يحصد 5 أرواح جديدة في الإسكندرية بينهم 3 من أسرة واحدة

غرق 5 أشخاص في شواطئ حي العجمي بالإسكندرية، الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة لارتفاع الأمواج واشتداد الرياح.





وحصدت الأمواج أرواح 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم الأب وزوجته وابنهما، في شاطئ "بليس المميز ٢"، بعد أن نزلوا لمياه البحر في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وهم: "ماجده عبيد بدير"، 35 سنة من محافظة القاهرة، يوسف رامي عدلي 14 سنة، رامي عدلي توفى في المستشفى، بعد أن تمكن رواد الشاطئ من انتشال الجثث الثلاثة بعد انتهاء اليوم ومغادرة المنقذين للشاطئ، وسط حالة من الحزن والذهول للموجودين علي الشاطئ.





وفي "شاطئ السلام 1"، لقى حسام شعبان محمود مكاوي، حتفه غرقًا، قبل غروب الشمس وتم انتشال جثته ونقله إلى مستشفى العامرية لانقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم حجز جثمانه بثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية، وتم انتشال جثة أخرى من الشاطئ، تسلمتها أسرة المتوفى.



