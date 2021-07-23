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القاتل الغادر.. البحر يحصد 5 أرواح جديدة في الإسكندرية بينهم 3 من أسرة واحدة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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غرق 5 أشخاص في شواطئ حي العجمي بالإسكندرية، الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة لارتفاع الأمواج واشتداد الرياح.

وحصدت الأمواج أرواح 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم الأب وزوجته وابنهما، في شاطئ "بليس المميز ٢"، بعد أن نزلوا لمياه البحر في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وهم: "ماجده عبيد بدير"، 35 سنة من محافظة القاهرة، يوسف رامي عدلي 14 سنة، رامي عدلي توفى في المستشفى، بعد أن تمكن رواد الشاطئ من انتشال الجثث الثلاثة بعد انتهاء اليوم ومغادرة المنقذين للشاطئ، وسط حالة من الحزن والذهول للموجودين علي الشاطئ.

وفي "شاطئ السلام 1"، لقى حسام شعبان محمود مكاوي، حتفه غرقًا، قبل غروب الشمس وتم انتشال جثته ونقله إلى مستشفى العامرية لانقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم حجز جثمانه بثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية، وتم انتشال جثة أخرى من الشاطئ، تسلمتها أسرة المتوفى.

وشهدت محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 3 حوادث غرق داخل شواطئها، بالتزامن مع توافد المصطافين والأهالي إلى الشواطئ، لقضاء عطلة العيد.

وشهد شاطئ إسحاق حلمي حالة غرق لشاب 18 سنة في الساعات المبكرة لصباح الأربعاء يدعى "أحمد.ع"، فيما تم إنقاذ شقيقه، عقب دخولهما منطقة مياه عميقة.

كما شهد شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية حادث غرق يوم الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

وشهد أيضا شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، غرق طفل يدعى "زياد أحمد إبراهيم النجار"، يبلغ من العمر 9 سنوات.

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