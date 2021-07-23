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أحمد آدم: معمول ليا عمل علي "شنيور" (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:57 ص
أحمد آدم
أحمد آدم
يارا أحمد
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أكد الفنان أحمد آدم، أن هناك شنيور يطارده في كل مكان، فلا يوجد شقة يسكن بها أو فندق أقام فيه إلا وسمع صوت الشنيور حتى أنه شك في أنه "معمول له عمل على شنيور".

 

وأضاف آدم خلال لقائه في برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامى رامي رضوان: "معمولى عمل على شنيور، مفيش شقة أسكن فيها إلا لما ألاقي الجيران بيستخدموا الشنيور، حتى لما رحت "أوتيل" لقيتهم بيجددوا فى الغرف وبيستخدموا الشنيور، لدرجة أنى ذهبت إلى روسيا قعدت في فندق استخدموا "الشنيور" أيضا.

وكانت آخر أعمال أحمد آدم، فيلم "صابر وراضي" والذي تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سائق يجسده "أحمد آدم"، والذى يكون دائمًا راضيًا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم ، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنسانى.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

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