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تامر حسني يتخطى حاجز الـ 10 مليون بكليب "صعبة"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تخطى كليب "صعبة" للنجم تامر حسني، 10 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "صعبة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، وإخراج تامر حسني.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية :"في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام
ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام
عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة
حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز
أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية هي فيلم "مش أنا" والذي يشاركه البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسني وأحمد دسوقي.

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