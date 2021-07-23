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أحمد آدم : لولا ثورة 30 يونيو كنت انتحرت

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أكد  النجم أحمد آدم، أنه يثق في قدرة الشعب المصري وقت حكم الإخوان وأنهم سوف يثوروا ضدهم وان مصر باقية حتي آخر يوم في الحياة.

وأضاف "أدم"، خلال برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان قائلا: "إنه في 30 يونيو كنت متأكد إن الشعب المصرى هيطلع كله يثور ضد الإخوان، ولو محصلتش الثورة كنت انتحرت"

وتابع حديثه إنه عايش عصر مسرحى مزدهر فكان هناك 20 مسرحية فى الموسم لكبار النجوم، وكان فيه منافسة كبيرة، ومكناش بناخد إجازة، بس معرفش إيه اللى حصل فجأة، دلوقتى مفيش رواية بتقعد أكتر من 15 ليلة عرض، زمان كان سهل إن المنتج يعمل دعاية على القناتين الأولى والثانية، لكن دلوقتى صعب.

يذكر أن آخر أعمال احمد ادم، فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، ويشاركه البطولة ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

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