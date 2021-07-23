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نقابة الأطباء تحيل طبيب ياسمين عبدالعزيز للتحقيق (تفاصيل)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قررت نقابة "الأطباء " إحالة الطبيب الخاص لحالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز لمجلس تأديب والتحقيق معه، حيث قال الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة  إن القرار سيصدر بعد انتهاء إجازة العيد.

حيث أعلن أعضاء في مجلس نقابة الأطباء المصرية إحالة طبيب للجنة التأديب بالنقابة للتحقيق معه بتهمة إفشاء أسرار مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكان قد كتب الطبيب وهو طبيب قلب شهير على صفحته على مواقع التواصل تدوينة كشف فيها كافة تفاصيل مرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز والجراحة التي أجرتها ثم الخطأ الطبي الذي وقع وأدى لدخولها في غيبوبة قبل أن يقوم بحذفها.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، في المستشفي حاليا وممنوع عنها الزيارة حتي تتحسن حالتها الصحية ولكن أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، انها خرجت من غرفة العناية المركزة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

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