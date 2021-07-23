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الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:17 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على عدد من الصور توثق حادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في أحد شواطئ حي العجمي بالإسكندرية.

وحصدت الأمواج أرواح 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم الأب وزوجته وابنهما، في شاطئ "بليس المميز ٢"، بعد أن نزلوا لمياه البحر في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وهم: "ماجدة عبيد بدير"، 35 سنة من محافظة القاهرة، يوسف رامي عدلي 14 سنة، رامي عدلي، توفى في المستشفى، بعد أن تمكن رواد الشاطئ من انتشال الجثث الثلاثة بعد انتهاء اليوم ومغادرة المنقذين للشاطئ، وسط حالة من الحزن والذهول للموجودين على الشاطئ.

وتظهر الصور قيام رجال الإسعاف باستخراج جثامين الضحايا من الشاطئ، مع وجود رجال الشرطة التي تحركت على الفور فوز إبلاغها بالحادث.

وكانت محافظة الإسكندرية، شهدت أيضًا خلال أيام ثاني وثالث عيد الأضحى المبارك غرق عدد من الأشخاص نتيجة اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، ففي "شاطئ السلام 1"، لقى حسام شعبان محمود مكاوي، مصرعه غرقًا، قبل غروب الشمس وتم انتشال جثته ونقله إلى مستشفى العامرية لانقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم حجز جثمانه في ثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية، وتم انتشال جثة أخرى من الشاطئ.

وشهد شاطئ "إسحاق حلمي" حالة غرق لشاب 18 سنة، في الساعات المبكرة لصباح الأربعاء يدعى "أحمد.ع"، فيما تم إنقاذ شقيقه، عقب دخولهما منطقة مياه عميقة.

كما شهد شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية حادث غرق يوم الخميس، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد أيضا شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، غرق طفل يدعى "زياد أحمد إبراهيم النجار"، يبلغ من العمر 9 سنوات.
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية
الصور الأولى لحادث غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في الإسكندرية

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حوادث غرق الإسكندرية حوادث غرق الإسكندرية

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