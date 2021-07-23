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أحمد آدم: نجيب محفوظ كان بيحب القرموطي وبسمي الفيسبوك "فيس بؤس"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:16 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشف النجم أحمد آدم، إنه نال شرف الجلوس مع أديب نوبل نجيب محفوظ، وتحدث قائلا: "كان ليا الشرف إنى أقعد مع نجيب محفوظ وكان بيحب القرموطى جدا، وقال لى إن القرموطى موجود فى كل حارة ونجع وقرية .

واضاف آدم خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "بسمي السوشيال ميديا بـ"بؤس" و أنا سميته "الفيس بؤس"، وقال: أنا معنديش أى حساب على السوشيال ميديا، ولما بدخل بحس إنى فى السرايا الصفراء، كل واحد عنده ألف متابع بقى بيتحكم فينا، لكن عامل حساب زى العين السحرية عليه 200 شخص فقط".

وكان آخر أعمال الفنان احمد ادم، فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

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