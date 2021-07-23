موعد مباراة ليفربول ضد ماينز الودية اليوم الجمعة استعدادًا للموسم الجديد









يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي، في مباراة ودية مع ماينز الألماني اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.





وخاض ليفربول وديتين أمام فاكر إنسبروك وشتوتجارت في معسكر النمسا، كانت كل واحدة منهما نصف ساعة، وانتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.





وتُذاع المباراة عبر القناة الرسمية لنادي ليفربول، وتطبيق "LFCTV GO".



