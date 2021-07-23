ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن





تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره البنك الأهلي، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز





والتقى الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، 15 هدفًا.





2- محمد شريف (الأهلي)، 15 هدفًا.





3- أشرف بن شرقي (الزمالك) 12 هدفًا.





4- أحمد سمير، (طلائع الجيش)، عمر كمال (المصري) 11 هدفًا.





5- عمرو جمال، (طلائع الجيش)، 10 أهداف.





6- مصطفى فتحي (سموحة)، 10 أهداف.





7- رامي صبري، (إنبي)، 10 أهداف.





8- يوسف أوباما (الزمالك)، 9 أهداف.





9- باسم مرسي، (مصر المقاصة)، 9 أهداف.





10- شيمليس بيكيلي، (مصر المقاصة)، 9 أهداف.





11- حسام حسن، (سموحة)، 9 أهداف.





12- فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، 9 أهداف.





13- أحمد علي (البنك الأهلي)، 9 أهداف.



