"برضه بتوحشني".. تكسر حاجز المليون مشاهدة فى يومين فقط

حققت أغنية النجمة أنغام، والمطرب اللبناني وائل كفوري، التى تحمل عنوان "برضه بتوحشني"، نجاحاً كبيراً، حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة فى يومين فقط من طرحها.



والأغنية تعد أول ديو يجمع بين أنغام و وائل كفورى، وهى من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي.







وتقول كلمات الأغنية التي تمّ طرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي.



جربت فراقك مش نافع وماحدش نساني



أنا قلبي في بعدك بقى عايس بيقاسي وبيعاني



إنتي اللي بجد وحشتيني وغيابك عني ده على عيني



برجوعك روحي هترجع تاني وأنا برضه بتوحشني لسة بتوحشني



وتملي معايا وتملي معايا وأنت بعيد أيامنا اشتقنالها



يلا نكملها ننسى اللي جرحنا ونبدأ من أول وجديد



وأنا برضه بتوحشني لسة بتوحشني".