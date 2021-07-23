بعد حوادث الغرق.. "مصايف الإسكندرية" تصدر بيانا تحذيريا للمواطنين

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قبل قليل، بيانًا تحذيريًا للمواطنين من النزول إلى المياه، خاصة في ظل اشتداد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.





وقالت الإدارة، أنه يجب على رواد الشواطئ توخي الحذر خلال الأيام القادمة من سرعة الرياح وإرتفاع الأمواج، مشددة على ضرورة الالتزام بالسباحة في المناطق الآمنة، والاستجابة لتعليمات عمال الإنقاذ وارتداء "اللايف جاكت" حفاظًا على الأرواح.



