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بعد حوادث الغرق.. "مصايف الإسكندرية" تصدر بيانا تحذيريا للمواطنين

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قبل قليل، بيانًا تحذيريًا للمواطنين من النزول إلى المياه، خاصة في ظل اشتداد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقالت الإدارة، أنه يجب على رواد الشواطئ توخي الحذر خلال الأيام القادمة من سرعة الرياح وإرتفاع الأمواج، مشددة على ضرورة الالتزام بالسباحة في المناطق الآمنة، والاستجابة لتعليمات عمال الإنقاذ وارتداء "اللايف جاكت" حفاظًا على الأرواح.

وكانت محافظة الإسكندرية، شهدت أيضًا خلال أيام ثاني وثالث عيد الأضحى المبارك غرق عدد من الأشخاص نتيجة اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، ففي "شاطئ السلام 1"، لقى حسام شعبان محمود مكاوي، مصرعه غرقًا، قبل غروب الشمس وتم انتشال جثته ونقله إلى مستشفى العامرية لانقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم حجز جثمانه في ثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية، وتم انتشال جثة أخرى من الشاطئ.

وشهد شاطئ "إسحاق حلمي" حالة غرق لشاب 18 سنة، في الساعات المبكرة لصباح الأربعاء يدعى "أحمد.ع"، فيما تم إنقاذ شقيقه، عقب دخولهما منطقة مياه عميقة.

كما شهد شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية حادث غرق يوم الخميس، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد أيضا شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، غرق طفل يدعى "زياد أحمد إبراهيم النجار"، يبلغ من العمر 9 سنوات.

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حوادث الغرق ثاني أيام عيد الاضحي الغرق الإسكندرية

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