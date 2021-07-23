التعليق الأول لبدرية طلبة بعد شائعة وفاتها: حسبي الله ونعم الوكيل (فيديو)

شاركت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها بفيديو ردا شائعة وفاتها، والتي خرجت قبل ساعات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت بدرية فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع "إنستجرام"، و قالت فيه: "كل الحبايب اللي اتصلوا بيا أنا بخير الحمد لله وزي الفل، وحسبي الله ونعم الوكيل في الاشاعات الدنيا، اتقلبت اخواتي كانوا مرعبين كلهم وبطمن كل حبايبي"



جدير بالذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2021، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، خالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز.

