"بالأخضر"..نيكول سابا تتألق بحفل العلمين الجديدة (صور)

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا واحدة من أضخم حفلات صيف ٢٠٢١ خلال الموسم الترفيهي لعيد الأضحى وذلك داخل " كريستال بيتش" العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين.









حضرت نيكول مرتدية ملابس صيفية باللون الأخضر أبرز بشرتها الذهبية خاصة مع أشعة غروب الشمس والتي انعكست على اكسسواراتها ونظارتها المميزة وهو" لوك" اقرب إلى ملابس النجمات على شواطئ هاواي الأمريكية مع إضافة بصمتها الخاصة، فهو مكشوف الساقين من الأمام بالإضافة إلى حذاء ذهبي ملائما لحفلات الشواطئ الرملية.





"لوك" نيكول الصيفي المميز" يعد احد خططها المستمرة لاختيار أسلوب الموضة التي تلائم طبيعة كل مكان يستقبل حفلاتها .





كان في استقبال نيكول عقب وصولها لشاطئ كريستال ال dj العالمي ياسر الحريري منظم الحفل وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة لاغنية "حفضل احلم" اشتعلت وصلات الرقص المتتالية التي لم تتوقف طوال فترة تواجدها بالشاطئ.





بعدها حرصت نيكول علي تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وقامت بتهنئتهم بعيد الأضحى وتمنت الخير والأمان لمصر ولبنان والعالم العربي.. واستكملت وصلتها الغنائية الاستعراضبة بالعديد من أغانيها التي تالقت بها طوال مشوارها الفني والني تخللها العديد من الصور ال "سيلفي" مع معجبيها.









تعد اللبنانية نيكول سابا واحدة من ابرز نجوم حفلات الساحل الشمالي كل عام لما لديها منوبصمة مميزة تجعلها الأقرب لحفلات الشباب الشاطئية المبهجة .













تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي والتزم الحضور باجراءات التعقيم قبيل دخول الشاطئ وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين علي تنظيم الحفل .









على جانب آخر تستعد نيكول سابا لطرح أغنيتها الجديدة "الجو حلو" والتي اختارت ان تعود بها لجمهورها بعد غيابها لفترة عن الساحة الغنائية.









"الجو حلو" تعد مفاجأة نيكول سابا في صيف ٢٠٢١ من كلمات ومزيكا مميزة لما تحتويها من آجواء البهجة والطاقة الايجابية التي تتسم بها أغانيها ومن المقرر أن يتم اطلاقها عقب عيد الأضحى المبارك.









الأغنية تم تسجيلها داخل استديو ميشن في القاهرة و من المقرر طرحها خلال كلمات شريف عبيد ،لحن محمد يحي ،توزيع آمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.