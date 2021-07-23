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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتي الآن

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره البنك الأهلي، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 

والتقى الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- الزمالك، 61 نقطة.

2- الأهلي، 52 نقطة.

3- المصري، 43 نقطة.

4- الاتحاد السكندري، 41 نقطة.

5- سموحة، 40 نقطة.

6- بيراميدز، 40 نقطة.

7- إنبي، 38 نقطة.

8- طلائع الجيش، 37 نقطة.

9- مصر المقاصة، 37 نقطة.

10- الجونة، 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا، 33 نقطة.

12- الإسماعيلي، 32 نقطة.

13- غزل المحلة، 32 نقطة.

14- المقاولون العرب، 29 نقطة.

15- البنك الأهلي، 26 نقطة.

16- نادي أسوان، 25 نقطة.

17- وادي دجلة، 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي، 19 نقطة.

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