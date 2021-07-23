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فيرنر يحسم مصيره مع تشيلسي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني تيمو فيرنر نجم تشيلسي الإنجليزي حسم مصيره مع البلوز في الفترة المقبلة.

وأكد موقع 90 دقيقة البريطاني أن تيمو فيرنر على استعداد للرحيل عن صفوف فريقه الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الموقع البريطاني بأن فيرنر البالغ من العمر 25 عاماً يفضل العودة إلى ألمانيا في حال قرر الرحيل في الصيف الحالي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن فيرنر تعرض لانتقادات في المو
سم الماضي بسبب تواضع مستواه مما جعل مسئولي النادي الإنجليزي يفكرون في التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية الموسم المقبل.
 

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