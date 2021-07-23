"بالأسود".. بوسى تشعل أولى حفلاتها الغنائية بالساحل الشمالى





تألقت المطربة بوسى، فى أولى حفلاتها الغنائية بالساحل الشمالي، ونشرت صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بوسى، مرتدية فستان أسود، واعتمدت على مكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وتفاعل الجمهور معها، وكانت من أبرز التعليقات"ملبن، قمر جدا، بنحبك".



يذكر أن بوسى، اشتهرت بأغنيها الشعبية، بعد أدائها أغنية (آه يا دنيا) في فيلم الألماني للنجم محمد رمضان عام 2012 وأغنية آه يا دنيا من كلمات ملاك عادل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع رفيق عاكف و شاركت في عدة أفلام كمطربة وممثلة مثل فيلم عش البلبل و فيلم تتح.

