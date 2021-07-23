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الكلاسيكو الأول.. تعرف على موعد أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الموسم الجديد

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أسفرت نتائج قرعة الدوري الاسباني "لا ليجا" عن إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني ،مساء يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة في الخامس عشر من  أغسطس المقبل، على أن تكون نهايتها في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، يوم 22 مايو 2022.

كما تقرر إقامة مباراة العودة بين ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءاً يوم 20 مارس المقبل،على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري. 


يجدير بالذكر  أن أتلتيكو مدريد هو من توج بلقب الدوري عن الموسم الماضي ، فيما حل ريال مدريد وصيفاً، ويليه برشلونة.

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