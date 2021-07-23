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موهوب الزمالك يريد الرحيل لهذا الفريق

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يرغب إسلام جابر لاعب وسط نادى الزمالك فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى خلال الفترة الماضية. 

وأشار مصدر مسئول داخل نادي الزمالك إلى أن  إسلام جابر لاعب القلعة البيضاء، يمتلك بعض العروض المحلية أبرزها، من الناحية المالية، من صفوف فريق كوكاكولا الصاعد حديثًا للدورى الممتاز.

وينتظر لاعب نادى الزمالك موافقة إدارة فريقه على خطوة رحيله، فى ظل ابتعاده عن المشاركة الأساسية فى المباريات بالوقت الحالي. 

يذكر أن نادى الزمالك يتصدر مسابقة الدورى الممتاز فى الوقت الحالى، فى ظل عدم انتهاء النادى الأهلى من خوض مبارياته المؤجلة.

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