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تعرف على موعد حفل علي الحجار بدار الأوبرا المصرية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد النجم على الحجار، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك  يوم 29 يوليو الحالى داخل دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة.

ومن المقرر ان يشهد عددا من المفاجآت، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة .

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

وأعلن مؤخرًا المطرب على الحجار، عن سلبية مسحة فيروس كورونا التى أجراها هو وزوجته، بعد إصابتهما بالفيروس منذ فترة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب: "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتى هدى، كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم."

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