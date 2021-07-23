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موعد ديربي الغضب بين إنتر ميلان وإي سي ميلان في الدوري الإيطالي الجديد
الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:16 ص
محمد نادر
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أسفرت قرعة الدوري الإيطالي 2021-2022 عن انطلاق ديربي الغضب بين ميلان والانتر في شهر نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإيطالي في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، على أن تنتهي في الثاني والعشرين من شهر مايو.
ويواجه انتر ميلان نظيره ميلان في السابع من نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة ال12 من عمر الكالتشيو.
على أن تكون مباراة العودة بين الفريقين يوم السادس من فبراير المقبل، في إطار منافسات الجولة ال24 من عمر البطولة.
جدير بالذكر أن انتر ميلان قد حسم لقب الدوري تم النسخة الماضية، فيما كل ميلان ثانيا في ترتيب الدوري.
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