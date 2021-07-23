كونتي مرشح لقيادة الطواحين الهولندية

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدير الفني الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي أصبح مُرشحاً لتدريب المنتخب الهولندي في الفترة المقبلة.





ولفت الصحفي الإيطالي ماوريتسيو بيستوتشي أن الإتحاد الهولندي لكرة القدم كان قد تواصل مع كونتي من أجل تولي قيادة الطواحين الهولندية خلفاً لفرانك دي بور الذي أقيل عقب يورو 2020.





وألمح ماوريتسيو بيستوتشي أن المدير الفني الإيطالي لم يبدي أية موافقة، حيث ينتظر نادياً في الوقت الحالي وإن لم يتم الأمر قد يقبل بفكرة تدريب المنتخب الهولندي.





وأشار ماوريتسيو بيستوتشي إلى أن كونتي البالغ من العمر 51 عاماً يمتلك خبرة كبيرة في مجال التدريب بعد أن قاد أندية يوفنتوس وإنترميلان الإيطاليين وتشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي.



