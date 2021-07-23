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المنتخب الإسباني يتلقى صدمة بعد التعادل أمام مصر في أولمبياد طوكيو

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تعرض سيبايوس ومينغويزا، لاعبا المنتخب الإسباني الأولمبي، لإصابة قد تغيبهما عن باقي مباريات أولمبياد طوكيو، وذلك بعد مشاركتهم في مباراة المنتخب المصري، والتي أقيمت صباح أمس الخميس، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويعاني سيبايوس من التواء في الكاحل، بينما يعاني مينغويزا  من إصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ، ويترقب المنتخب الإسباني تطور هذه الإصابات في الـ 48 ساعة القادمة.

وفي حال وصول إسبانيا إلى النهائي، هناك 17 يومًا فقط من الألعاب الأولمبية، مما يصعب إمكانية تواجد الثنائي.

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