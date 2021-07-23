Advertisements

نجم ريال مدريد يطمح في الرحيل عن الفريق بالميركاتو الصيفي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements






بات الصربي لوكا يوفيتش قريب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الفترة القادمة وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مستقبل لوكا يوفيتش في ريال مدريد قد يكون محفوف بالمخاطر، وهو المهاجم الذي اضطر بالفعل في العام الماضي إلى المغادرة على سبيل الإعارة إلى أينتراخت فرانكفورت بحثًا عن دقائق، كما يمكن أن يفعل الشيء نفسه هذا الصيف على الرغم من أنهم يفضلون في النادي الملكي أن يكون يرحل اللاعب في شكل بيع وليس على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك إهتمام من جانب موناكو الفرنسي بالحصول على خدمات المهاجم خلال الفترة القادمة من سوق الإنتقالات.

كما أنه بعد أن دفع ريال مدريد نحو 60 مليون يورو مقابل لوكا يوفيتش صيف 2019، أصبح من الواضح أن الاستثمار لن ينجح، إذا أرادوا بيع اللاعب هذا الصيف ، فإنهم يعرفون أن الرقم سيكون أقل بكثير مما تم شراء اللاعب به.

وصلت قيمة اللاعب حاليًا في سوق الإنتقالات نحو 20 مليون يورو، ويوجد عدة أندية تأمل في الحصول على خدمات اللاعب بالفترة القادمة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى ريال مدريد ريال الدوري الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يوم

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 3 رياضيين في أولمبياد طوكيو بكورونا

منذ 38 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يخطط لضم مدافع ريال مدريد

يوفنتوس يضع مدافع ريال مدريد في أولويات تعاقداته بالميركاتو الصيفي

باريس سان جيرمان يحدد 350 مليون يورو للتخلي عن نيمار

مفاجأة.. ريال مدريد لايمانع في رحيل نجم الفريق لبرشلونة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. بوجبا يطعن زيدان والريال والتضحية بنجم الفريق من أجل ضم المايسترو

بوجبا يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 ص

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

12:40 ص

عاجل.. إصابة 3 رياضيين في أولمبياد طوكيو بكورونا

05:17 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

10:40 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان