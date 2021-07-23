نجم ريال مدريد يطمح في الرحيل عن الفريق بالميركاتو الصيفي

























بات الصربي لوكا يوفيتش قريب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الفترة القادمة وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.





ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مستقبل لوكا يوفيتش في ريال مدريد قد يكون محفوف بالمخاطر، وهو المهاجم الذي اضطر بالفعل في العام الماضي إلى المغادرة على سبيل الإعارة إلى أينتراخت فرانكفورت بحثًا عن دقائق، كما يمكن أن يفعل الشيء نفسه هذا الصيف على الرغم من أنهم يفضلون في النادي الملكي أن يكون يرحل اللاعب في شكل بيع وليس على سبيل الإعارة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك إهتمام من جانب موناكو الفرنسي بالحصول على خدمات المهاجم خلال الفترة القادمة من سوق الإنتقالات.





كما أنه بعد أن دفع ريال مدريد نحو 60 مليون يورو مقابل لوكا يوفيتش صيف 2019، أصبح من الواضح أن الاستثمار لن ينجح، إذا أرادوا بيع اللاعب هذا الصيف ، فإنهم يعرفون أن الرقم سيكون أقل بكثير مما تم شراء اللاعب به.



