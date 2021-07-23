تعرف على مدة غياب نجمي منتخب إسبانيا الأوليمبي





















اقترب سيبايوس ومينغويزا من الغياب عن بقية المباريات في أولمبياد طوكيو وذلك بعد تعرضهم للإصابة خلال مباراة منتخب مصر والتي أقيمت صباح اليوم الخميس.





لاعب ريال مدريد يعاني من التواء في الكاحل، بينما لاعب برشلونة يعاني إصابة عضلية، وينتظر المنتخب الإسباني تطور تلك الإصابات في الـ 48 ساعة القادمة.





ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه بالإضافة إلى التعادل مع مصر (0-0)، أضافت إسبانيا مشكلتين في شكل الإصابة في أول ظهور لها في الألعاب الأولمبية وسيكون من الضروري الانتظار 48 ساعة لمشاهدة تطور إصابة داني سيبايوس الذي يعاني من التواء الكاحل، بالإضافة إلى مينغويزا والذي يعاني من إصابة عضلية في مؤخرة فخذ الساق اليسرى، لتقييم ما إذا كان بإمكانهم اللعب مرة أخرى أم لا.





وأشار الإتحاد الإسباني أن مينغويزا يعاني من إصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ، سيشير تطورها في اليومين المقبلين، بالإضافة إلى إصابة سيبايوس بإلتواء في كاحله.





في حالة وصول إسبانيا إلى النهائي، هناك 17 يومًا فقط من الألعاب الأولمبية ، مما يجعل من الصعب جدًا على كلا اللاعبين أن يتمكنوا من المشاركة مع المنتخب مرة أخرى، كما لم يكن لويس دي لا فوينتي متفائلاً للغاية في المؤتمر الصحفي أيضًا.



