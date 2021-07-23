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بديل فرجاني صداع في رأس الزمالك

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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 يريد جهاز الكرة فى نادى الزمالك، حسم التعاقد مع بديل للمحترف التونسى فرجانى ساسى، الذي رحل عن الفارس الابيض في الأيام الماضية، بعدما رفض تجديد عقده.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، ان المسؤولين في النادي يفاضلون بين 3 أسماء، وهم: نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز، ومهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش، ويوسف آيت لاعب موناكو السابق.

ويرغب جهاز الكرة بجانب الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لضم ثنائي في مركز خط الوسط، أحدهم أجنبي والآخر محلي.

يذكر ان فرجاني رحل عن القلعة البيضاء دون ان يستكمل الموسم، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية كما اوضح وكيل اللاعب، وسيلجأ الزمالك للاتحاد الدولي "فيفا" للحفاظ على حقوقه.

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