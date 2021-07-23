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موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الأرجنتين

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب الأرجنتين، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليًا في طوكيو، يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر ان تقام مباراة مصر والأرجنتين، يوم الأحد القادم الموافق 25 يوليو الحالي، في الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت مصر، العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان أبناء المدرب شوقي غريب حققوا التعادل أمام إسبانيا، صباح اليوم الخميس بدون أهداف في المباراة الإفتتاحية، التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

يذكر ان استراليا حققت الفوز على الأرجنتين، بهدفين نظيفين، لحساب المجموعة الثالثة والتي يتواجدان بجوار مصر وإسبانيا.

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