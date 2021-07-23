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موسيماني يطالب الخطيب بضم هذه الصفقات

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ضرورة العمل على متطلباته الفنية للموسم القادم.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن موسيماني طلب تدعيم 4 مراكز فقط خلال الموسم الجديد، وطلب من إدارة الفريق الأحمر ضرورة العمل على تلك الصفقات، لضمان استمرار الفريق في المنافسة على كافة الألقاب سواء المحلية أو الأفريقية.

وذكر المصدر أن موسيماني طلب التعاقد مع ظهير أيمن ورأس حربة أجنبي وصانع ألعاب ولاعب في مركز الجناح.

وأتمت إدارة القلعة الحمراء أولى متطلبات موسيماني، بعد التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادي النجوم المعار إلى صفوف إنبي حتى نهاية الموسم.

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