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الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم الترجي السابق

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أخبار تشير إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع سعد بقير لاعب فريق أبها السعودي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.
ووفقاًقا لما ذكرته بعض المصادر، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، طالب بضرورة ضم بقير خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وشارك التونسي من أبها في 23 مباراة في الدوري السعودي الموسم المنقضي، سجل خلالهما 8 أهداف، وصنع مثلهما.
من جانبه نفى سعد بقير الأنباء التي ترددت بشأن مفاوضات نادي الزمالك معه، مما جعل مصادر داخل إدارة أبناء ميت عقبة، تنفي هي الأخرى الدخول في أي مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى نادي الزمالك للحصول على لاعب وسط أجنبي لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، بعدما انتهى عقد اللاعب مع الزمالك وقرر عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة جمعها من 27 مباراة حتى الآن.

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