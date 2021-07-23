أصالة تظهر بلوك "استرونج اندبندنت" في حفلها الأخير





قامت الفنانة أصالة، بمشاركة متابعيها ، جلسة تصوير جديدة لها بالإطلالة التي ظهرت بها مساء الخميس، في حفلها برفقة حسين الجسمي بأبو ظبي.



وتألقت أصالة في حفلها باتحاد أرينا بجزيرة ياس، وسط ترحيب كبير من النجوم، وغنت بعض أعمالها الشهيرة منها بنت أكابر، سؤال بسيط، ذاك الغبي، وعدد من أغانيها الخليجية الشهيرة.



وظهرت أصالة في الصور بلوك كما يدعي بنات السوشيال ميديا "استرونج اندبندنت وومن" واللوك مختلف تماما برز فيه شعرها القصير التي كشفت عنه في مجموعة من منشوراتها على انستجرام مؤخرا، وارتدت فستان سماوي اللون من تصميم صديقها نيكولا جبران.



واحتفلت الفنانة أصالة، مؤخرا بتخطي كليب “ذاك الغبي” 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.



