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أحمد آدم يتحدث عن ذكرياته مع علاء ولي الدين وصلاح عبدالله

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تحدث الفنان آدم، عن  ذكرياته الكوميدية مع زميليه علاء ولى الدين وصلاح عبد الله وذلك خلال استضافه في برنامج "مساء DMC".

وأضاف قائلا: "طلعت رحلة مع علاء ولى الدين وصلاح عبد الله، وكنا بنعمل فيلم "مهلبية"، علاء قال نجمع فلوس كل واحد 20 جنيه ونعمل سندوتشات، وأعطى كل واحد سندوتش واحد فقط، وقتها صلاح عبد الله قال له حسبى الله ونعم الوكيل.

 

وتابع كلامه قائلا: "كنت ماشى أنا وصلاح عبد الله بسيارته قرب حديقة الحيوان بالجيزة، وفجأة لقيت فيل قدامنا ماشى، وهربان من حديقة الحيوان وكان هيهجم علينا، لحد ما ضربوه بمخدر وأنقذونا.

وكان آخر أعمال الفنان احمد ادم، فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

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