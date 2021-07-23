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"الكهرباء": نفحص عروض لتنفيذ مشروع الربط مع السعودية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة، تم تنفيذ عدد من خطوط الربط مع عدد من الدول.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "Dmc"، الخميس، إلى أنه جار إضافة بعض المهمات الكهربائية لخط الربط بين مصر والسودان، وجاري حاليا فحص العروض المتقدمة لتنفيذ خط ربط بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، منوها بأن الربط الكهربائي بين مصر والسودان هو بوابة للربط بين مصر والدول الإقريقية.

وأكد أن مصر مستعدة لتقديم كل الخبرات في قطاع الكهرباء لكافة الدول الإفريقية، حيث تكونت لدى مصر خبرات كبيرة من خلال تعاملها مع الدول الأوروبية، منوها بأن مصر تطمح لزيادة نسبة تصدير الطاقة الكهربائية.

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