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بهذه الطريقة.. أيتن عامر تحتفل بعيد زواجها

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفلت الفنانة أيتن عامر بـعيد زواجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت أيتن عامر، صورتين لها مع زوجها من خلال حسابها الشخصى عبر إنستجرام، وعلقت قائلة "٦ سنين ولسة مكملين عقبال العمر كله حبيبي و ربنا ما يحرمنى منك ".



يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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