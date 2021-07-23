Advertisements

فضل شاكر يعايد جمهوره بعيد الأضحى بأغنية " عايشين ومش عايشين "

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements
بكلمات حملت أسمى المعاني أطلق الفنان فضل شاكر احدث إعماله الغنائية تحت عنوان " عايشين ومش عايشين " ، وهي من الإعمال الغنائية الرومانسية، تم طرحها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ، لتكون بطاقة معايدة لجمهوره في العالم العربي ،وتتدفق كلمات العمل بإحساس جميل بصوت الفنان فضل شاكر لتعبر عن مكنونات القلوب .



" عايشين ومش عايشين " من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان احمد العمر / محمد الأيوبي ، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري ، ‎إشراف عام اياد النقيب .
وتقول كلمات : عايشين ومش عايشين
العشق نظرة عين ... دابت عيون فيها ... والروح بتعشق روح ... ولا حد ماليها
عايشين ومش عايشين أيام نقضيها ... خايفين ومش شايفين ... نهايتنا ايه بيها
تشفي السنين كداب ... طبع الحنين غلاب
١٠٠ ذكرى عند الباب ... وحاجات مابنقولش ... وأعيش في عمري غريب ...
وضعفي هو العيب ... تعبت من الترتيب ... وقصص ما تكملشي ...
" عايشين ومش عايشين " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 3 رياضيين في أولمبياد طوكيو بكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

02:22 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

10:40 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان