فضل شاكر يعايد جمهوره بعيد الأضحى بأغنية " عايشين ومش عايشين "











" عايشين ومش عايشين " من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان احمد العمر / محمد الأيوبي ، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري ، ‎إشراف عام اياد النقيب .

وتقول كلمات : عايشين ومش عايشين

العشق نظرة عين ... دابت عيون فيها ... والروح بتعشق روح ... ولا حد ماليها

عايشين ومش عايشين أيام نقضيها ... خايفين ومش شايفين ... نهايتنا ايه بيها

تشفي السنين كداب ... طبع الحنين غلاب

١٠٠ ذكرى عند الباب ... وحاجات مابنقولش ... وأعيش في عمري غريب ...

وضعفي هو العيب ... تعبت من الترتيب ... وقصص ما تكملشي ...

" عايشين ومش عايشين " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.





بكلمات حملت أسمى المعاني أطلق الفنان فضل شاكر احدث إعماله الغنائية تحت عنوان " عايشين ومش عايشين " ، وهي من الإعمال الغنائية الرومانسية، تم طرحها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ، لتكون بطاقة معايدة لجمهوره في العالم العربي ،وتتدفق كلمات العمل بإحساس جميل بصوت الفنان فضل شاكر لتعبر عن مكنونات القلوب .