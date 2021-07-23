رامي جمال يسرد معاناته مع الغيرة ويوجه رسالة إلى الأنثى

شارك الفنان رامي جمال متابعيه، وجمهوره فيديو له بصحبة كلبه المفضل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق على الفيديو قائلا:" حابب أكلمك قدام الناس جايز تعقلي.. كفاية غيره الغيرة مش صح أنا فنان وقلبي كبير".



وسرد رامى جمال معاناته مع الغيرة قائلا:"عاوز أتكلم فى موضوع الغيرة علشان دي حاجة مضايقانى أنا شخصيا جدا، يعنى إيه المفروض البنى آدم يهتم بكائن واحد وميهتمش بحد تانى ولو اهتم بحد تانى تبقى أنانية".



ووجه رامي جمال رسالة إلى كل أنثى بخصوص الغيرة، حيث إنه من العادي أن يهتم الشخص بكائن آخر، ثم دلل كلبه كبير الحجم لتظهر كلبته الصغرى وتحاول التدخل بينهما في دليل على الغيرة عليه.





يذكر أن رامى جمال، طرح مؤخراً أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من البومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.