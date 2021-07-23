تعرف على موعد عرض "يا ما في الجراب ياحاوي" في الإسكندرية





يبدأ أبطال مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" أولى العروض بمدينة الإسكندرية وذلك يوم 17 من شهر أغسطس المقبل وذلك عقب عرضها في القاهرة وإنتاج "كايرو شو".



مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من ألف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى على خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.



مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" عن رائعة بيرم التونسى والملحن أحمد صدقى، وإخراج مجدى الهوارى، وبطولة يحيى الفخرانى، ونخبة من النجوم أبرزهم إياد نصار، ومحمد الشرنوبى، وكارمن سليمان وشريف دسوقى، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلى ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة.



