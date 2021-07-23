Advertisements

تعرف على موعد عرض "يا ما في الجراب ياحاوي" في الإسكندرية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


يبدأ أبطال مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" أولى العروض بمدينة الإسكندرية وذلك يوم 17 من شهر أغسطس المقبل وذلك عقب عرضها في القاهرة وإنتاج "كايرو شو".

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من ألف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى على خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" عن رائعة بيرم التونسى والملحن أحمد صدقى، وإخراج مجدى الهوارى، وبطولة  يحيى الفخرانى، ونخبة من النجوم أبرزهم إياد نصار، ومحمد الشرنوبى، وكارمن سليمان وشريف دسوقى، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلى ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة.

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة 3 رياضيين في أولمبياد طوكيو بكورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

02:22 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

10:40 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان