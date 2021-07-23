تعرف على ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو 2020









انتهت بمباراتي مصر مع إسبانيا والأرجنتين مع أستراليا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا أمام منتخب إسبانيا في حين استطاع منتخب أستراليا تحقيق مفاجأة قوية الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة في افتتاح مشواره بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو باليابان.

واحتلت أستراليا المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو 2020 برصيد 3 نقاط بينما جاءت مصر في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة. واحتلت إسبانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في حين تذيلت الأرجنتين المجموعة بلا رصيد من النقاط.



