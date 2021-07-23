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تعرف على ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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انتهت بمباراتي مصر مع إسبانيا والأرجنتين مع أستراليا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.
وتعادل منتخب مصر سلبيًا أمام منتخب إسبانيا في حين استطاع منتخب أستراليا تحقيق مفاجأة قوية الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة في افتتاح مشواره بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو باليابان.
واحتلت أستراليا المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو 2020 برصيد 3 نقاط بينما جاءت مصر في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة. واحتلت إسبانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في حين تذيلت الأرجنتين المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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