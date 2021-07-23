الزمالك يكلف هاني بيرزي بصفقة حسام حسن





قامت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بتكليف هاني بيرزي عضو مجلس الإدارة بإنهاء صفقة حسام حسن نجم سموحة لصالح الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطالب مجلس إدارة الزمالك هاني بيرزي باستغلال العلاقات التي تربطه بالمهندس فرج عامر رئيس سموحة كرجال أعمال من أجل الاتفاق وتحديد جميع الأمور من أجل الحصول علي خدمات حسام حسن في الصيف الحالي.

ويطمح فرج عامر في الحصول علي خدمات مصطفي فتحي نجم الزمالك بشكل نهائي بالإضافة إلي مقابل مادي كبير من أجل حسم صفقة انتقال حسام حسن إلي القلعة البيضاء ولكن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني يرفض التفريط بشكل نهائي في خدمات مصطفي فتحي.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين عضو مجلس الزمالك وفرج عامر من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة بشكل نهائي وعرضه علي مجلس إدارة الزمالك.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة حصدها من 27 مباراة حتى الآن كما وصل الفارس الأبيض إلى الدور نصف نهائي من كأس مصر ويسعى لتحقيق الثنائية المحلية في الموسم الحالي.







