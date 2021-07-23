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صفقة الأهلي المنتظرة تقترب من الدوري الإماراتي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل مسؤولو العين الإماراتي فى مفاوضات قوية مع سفيان رحيمي، جناح فريق الرجاء المغربي، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول نادى العين الإماراتي فى مفاوضات مع سفيان رحيمي، لتدعيم الشق الأمامي للفريق، حيث رصد الزعيم 3 ملايين يورو.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن ابتعاد سفيان رحيمي عن الحسابات الفنية فى الوقت الحالي للقلعة الحمراء، بسبب توقف عرض الأحمر عند 2.5 مليون دولار، وهو ما رفضته إدارة الفريق المغربي.

وتابع المصدر، أن اهتمام القلعة الحمراء حاليًا هو التعاقد مع لاعب من أمريكا الجنوبية، حيث هناك مفاضلة بين سيرينو لاعب صن داونز، ولاعب آخر يتحفظ المارد الأحمر عن نشر أى معلومات بشأنه.

كما حسم مسؤولو النادي الأهلي، صفقة التعاقد مع لويس ميكيسونى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتبقى الإعلان الرسمي.

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