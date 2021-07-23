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تطور جديد بشأن مفاوضات الأهلي لضم سيرنيو

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:17 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسعى مسؤولو الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بمركز الجناح الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم صفقة من أمريكا الجنوبية.

مفاوضات الأهلي لضم جاستن سيرنيو

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء يفاضلوا
بين ثنائى من أمريكا الجنوبية لضم أحدهما في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن هناك تكتم شديد على نشر أى معلومات بشأن اللاعب الأول، ولكن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويبقى فقط الاتفاق على بعض الرتوش المالية المتبقة لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وتابع المصدر أنه حال تعثر المفاوضات مع المرشح الأول، سيكون الأوروجويانى جاستون سيرين لاعب الفريق الكروي الأول بنادي صنداونز الجنوب إفريقى، هو الصفقة البديلة.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مقتنع بجاستن سيرنيو وموهبته.

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