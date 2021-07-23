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لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يستهدف ضم نجم بيراميدز

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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خاطب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى مسؤولي القلعة الحمراء للمرة الثانية على أهمية ضم إبراهيم عادل جناح فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار مصدر مسئول داخل نادي الأهلي، إلى أن مخاطبة المدير الفنى جهاز الكرة من جديد وذلك من أجل بحث إمكانية تقديم عرض رسمى للحصول على خدمات جناح بيراميدز فى ظل ثقته الكبيرة فى إمكانيات اللاعب، وذلك على الرغم من تأكيدات جهاز الكرة للمدرب فى وقت سابق بصعوبة ضمه.

ويرى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى أن إبراهيم عادل سيكون صفقة فى غاية الأهمية للقلعة الحمراء فى الفترة المقبلة حال الحصول على خدماته.

وارتبط اسم إبراهيم عادل بالنادى الأهلى فى الفترة الماضية، بعد أن حصل أمير توفيق على خدماته لمدة 5 سنوات، قبل أن تتمكن إدارة الفريق السماوى من توثيق عقده.

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ضم نجم بيراميدز الاهلي ابراهيم عادل

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