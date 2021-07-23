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عاجل.. إصابة 3 رياضيين في أولمبياد طوكيو بكورونا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:17 ص
بوابة الفجر
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أعلنت لجنة أولمبياد طوكيو، إصابة 3 رياضيين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

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كورونا فيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

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