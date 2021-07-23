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أول مواجهة.. موعد أولى مواجهات ريال مدريد في الدوري الإسباني الجديد
الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:18 ص
علي ماهر حلمي
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أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواجهات الجولة الأولي من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي تنطلق خلال شهر أغسطس المقبل.
ويلتقي نادي ريال مدريد نظيره نادي ديبورتيفو الافيس ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ديبورتيفو ألافيس.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
يذكر أن نادي ريال مدريد قد انهي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثاني وقد تم تعيين الإيطالي كارلو انشيلوتي مدربا للفريق خلفا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه عقب نهاية الموسم الماضي.
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