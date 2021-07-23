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أول مواجهة.. موعد أولى مواجهات برشلونة في الدوري الإسباني الجديد
الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:58 ص
علي ماهر حلمي
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أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الاسباني الممتاز والتي تنطلق فى شهر أغسطس المقبل.
وسوف يلتقي نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ريال سوسيداد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
يذكر أن نادي برشلونة قد أنهي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثالث، ونجح النادي الكتالوني فى ضم كل من ديباي من صفوف ليون الفرنسي و اجويرو من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وزميله ايريك جارسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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