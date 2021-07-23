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أول مواجهة.. موعد أولى مواجهات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الجديد
الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:28 ص
علي ماهر حلمي
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أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي سوف تنطبق خلال شهر أغسطس المقبل.
ويواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي توتنهام ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
وكان مانشستر سيتي قد انهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي فى المركز الأول بينما جاء نادي توتنهام فى المركز السابع.
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