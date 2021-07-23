موعد مباراة أستراليا ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

يستعد منتخب إسبانيا الأولمبي لمواجهة نظيره أستراليا الأولمبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2020.





وتقام مباراة منتخب إسبانيا الأولمبي أمام نظيره أستراليا الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لبطولة أولمبياد طوكيو.





وتضم المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو كل من منتخبات مصر وإسبانيا بالإضافة إلى الأرجنتين وأستراليا.





وتعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات سلبيًا بدون أهداف، في حين خسر منتخب الأرجنتين أمام أستراليا بهدفين مقابل لا شيء.



