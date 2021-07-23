برشلونة يسابق الزمن للتخلص من نجم الفريق









يسابق مسؤولو برشلونة الإسباني الزمن من أجل تسويق اللاعب الفرنسي جريزمان جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني في الفترة المقبلة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.





رحيل جريزمان عن برشلونة





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا يسابقوا الزمن للتخلص من جريزمان جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني لتخفيف حدة الديون التي بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو.





وتابعت الصحيفة أن صفقات ربط جريزمان بضم لاعبين من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس مقابل ساؤول نيجيز وباولو ديبالا، قد توقفت بسبب راتب اللاعب الضخم.





وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ليس في حاجة لجريزمان بعد تدعيم هجومه هذا الصيف بضم الثنائي ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن جريزمان جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يميل أكثر للعودة إلى صفوف ناديه السابق أتلتيكو مدريد ولكن راتبه الضخم يعرقل إتمام الصفقة.



