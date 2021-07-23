فى عيد ميلاده الخمسين.. تعرف على وظيفة أحمد عز قبل التمثيل

يحتفل اليوم النجم أحمد عز، بعيد ميلاده الخمسين، ويعد واحداً من أهم نجوم السينما المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التى أشاد بها الكثير من جمهوره، وعلى رأسهم فيلم "العارف"، أحدث أعماله السينمائية.





وكان الفنان أحمد عز قد عمل بمجال الفنادق، قبل التمثيل، ولكنه لم ينس حلمه، وبدأ بالعمل في مجال عروض الأزياء على أمل أن تفتح له أبواب السينما، لكنّه اكتشف أن ذلك العمل لا يكفي، فبدأ بالتردّد علي مكاتب الإنتاج بحثًا عن فرصة حتى ذهب لمكتب المخرجة إيناس الدغيدي فرشّحته لدور صغير في فيلم كلام الليل، ثم بعد ذلك قام بدراسة التمثيل حتى يتكمن ويصبح ممثل محترف.



يذكر أن أحمد عز حازَ على أولِ بطولةٍ سينمائيةٍ له أمامَ الفنانةِ هند صبري في فيلم “مذكرات مراهقة”. توالت بعدها على أحمد عز البطولات السينمائية التي حقّقتْ له جماهيريةً كبيرةً من خلالِ أفلامٍ مثل: “ملاكي اسكندرية” و”الرهينة” و”الشبح” و”مسجون ترانزيت”.

