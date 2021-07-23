استشاري تحاليل طبية: محلول الخل والملح لا يقضي على كورونا

قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن، محذرا من التخلي عن الإجراءات الاحترازية حتى لا تزداد أعداد الإصابات، خاصة وأن هناك فئات تصاب ولا تظهر عليها أعراض وينقلوا العدوى لغيرهم.





وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه يجب التأكد قبل زيارة أحد خاصة مع التجمعات خلال عيد الأضحى أن الذين سنقوم بزيارتهم أصحاء ولا يعانون من أي أعراض مرضية، مشددا على ضرورة أن من يشعر بأي أعراض أن يقوم بعزل نفسه.



