جيش الاحتلال يقصف سوريا للمرة الثانية على التوالي

تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط سوريا ليل الخميس، مستهدفة معقل ميليشيا حزب الله في منطقة القصير في محافظة حمص، للمرة الثانية على التوالي خلال يومين فقط، وفقا لما أفادت به قناة العربية.



