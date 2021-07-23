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جيش الاحتلال يقصف سوريا للمرة الثانية على التوالي
الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:30 ص
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تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط سوريا ليل الخميس، مستهدفة معقل ميليشيا حزب الله في منطقة القصير في محافظة حمص، للمرة الثانية على التوالي خلال يومين فقط، وفقا لما أفادت به قناة العربية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الضربات الإسرائيلية طالت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة مطار الضبعة العسكري والقصير وتسببت في تدمير مستودعات للأسلحة.
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